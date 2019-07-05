﻿中環中心車位630萬易主﻿﻿ 投資者料售價仍未見頂﻿

《東周刊》報道，市場觀望氣氛籠罩，惟核心區車位卻「異軍突起」，再錄「重磅」成交，「世紀大刁」中環中心早前以四百零二億易主後，再現突破性發展，該廈車位新錄「天價」六百三十萬元易主，新買家為耀才證券主席葉茂林，成交價貴絕全港車位，震撼市場！



最新消息指出，是次以高價沽貨的資深投資者「物流張」食髓知味，並獅子開大口「索價」八百萬放售該廈另一車位，造價之高令市場嘩然，亦為新一輪車位「大時代」，揭開序幕！



「世紀大刁」中環中心百分之七十五業權自從易手後，涉及該廈的交易一直備受關注，該廈近期再錄「天價」車位成交，成交價高達六百三十萬，創全港車位新高，原業主為投資者「物流張」張順宜，買家為耀才證券主席葉茂林，高價買車位作為自用，別無選擇。



葉茂林接受查詢時稱，承租中環中心車位多年，最近的月租為五千元。他形容是次成交價錢好高，但不知道竟是香港新高！



他續說：「並沒有比較過其他車位，儘管知道美國銀行中心間中有車位出售，但由於在永安集團大廈上班，一點也不『就腳』，於區內別無選擇，遂斥資購入該車位作自用用途。」



是次「一擲千金」購入「心頭好」的葉茂林，經歷大半生傳奇，現時貴為上市公司主席的他，憑藉自身努力「白手興家」，並於證券業拼出「一片天」；葉茂林出生窮困家庭，後來憑着炒賣製衣配額賺來「第一桶金」，再涉足股票炒賣，令身家與日俱增，他於九五年創立耀財證券，該公司更於一○年成功上市；時至今日，耀才證券分行遍布全港，客戶資產更直逼六百億。除證券業務外，葉茂林亦活躍於買賣舖位，為本港著名長線投資者之一。



另一方面，是次「天價」車位成交的賣方為「物流張」張順宜，他表示「該車位不能直接抵達該廈每一樓層，於中途需要『轉(車立)』，要知道中環返工的老細級人馬都是『日理萬機』，所以仍有美中不足之處；現時手持該廈B一層車位，該層升降機可直接抵達每一樓層，現時以八百萬放售，若最終以該叫價售出，定必震驚市場！」



張氏笑言，「現時將軍澳車位都要三百萬，更何況中環！核心區車位供不應求，令不少老闆都不惜『一擲千金』入貨，所以車位造價有力再上。」



資料顯示，對上一次錄得的全港最貴車位，分別為何文田天鑄及中環美國銀行中心，成交價同為六百萬。今年五月，何文田天鑄第一期一樓一個單號車位，作價六百萬易手，買家為內地人。



租金「追落後」大勢所趨



資深投資者蔡志忠表示，眾所周知，中環區內車位供不應求，美利道停車場清拆，令停車位買少見少，造價自然不斷飆升；更重要的是，要睇是次新高成交的買家是何等人物，若買家是內地人，可以說市場有「炒風」，但是次買家是耀才證券主席葉茂林，為本港著名投資者，他願以高價出手「入貨」，自然有他的理由；再者，葉氏最近兩年對樓市一直採觀望態度，今次再度出手，定必經過仔細計算，又豈會以「摸頂價」入市！



另一方面，蔡氏亦談及中環中心車位租值偏低的問題，他稱「最近何文田天鑄車位以每月租金一萬零五百元租出，震驚市場，惟中環區內車位租金仍停留於六千多元的水平；試問何文田車位怎可能貴過中環，故中環車位租金「追落後」可謂大勢所趨，若以兩厘租金回報計算，該區車位租金起碼值一萬元，再加上升值潛力優厚，料車位將備受投資者及用家積極追捧，造價有力再上一層樓。」



中環中心七成五業權買家包括「小巴大王」馬亞木、世茂房地產主席許榮茂，「殼后」金利豐行政總裁朱李月華，「磁帶大王」陳秉志、「物流張」張順宜、全國政協盧文端及投資者蔡志忠等人，項目除了擁有四十七層全層寫字樓樓面外，還包括一個坐擁四百零二個車位的停車場。



據悉，近期一眾財團「瓜分」車場，各人按持有樓層數目，每層配備五個車位，最大業主馬亞木持有十三層樓面，攤分六十五個車位，許榮茂及朱李月華各取得四十五及三十五個，如此類推，當完全分配後，剩餘的一百六十二個車位，將經營時租車場，各人按所佔業權比例共同持有。



