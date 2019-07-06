﻿承辦商已撤換開發團隊 港鐵撞車軟件三錯肇禍

港鐵今年三月十八日測試荃灣線新信號系統期間，兩列車發生相撞，導致荃灣線來往中環站及金鐘站列車一度停駛。港鐵公佈調查結果，指新信號系統承辦商修改軟件時出現三項軟件編程的執行錯誤，造成撞車事故，事故後承辦商已更換軟件設計及開發團隊。



港鐵發表調查報告，指出相撞事故是由於新信號系統承辦商修改軟件時出現「軟件編程」的執行錯誤。調查發現，為了讓主、副電腦系統出問題時可向備用電腦系統傳送數據，並剔除部份數據，承辦商二○一七年修改系統軟件，卻衍生三個軟件編程錯誤，當中包括：沒有在內部軟件開發文件列明剔除「相互衝突區域數據」；備用電腦系統未能適當地重新產生上述數據；承辦商建立軟件邏輯配置，沒有阻止備用電腦在沒有上述數據的情況下，取代成為主電腦系統。



事故反映承辦商在軟件品質保證、風險評估和模擬測試範圍方面都有不足之處。承辦商已更換軟件設計及開發團隊，港鐵的調查委員會已要求承辦商糾正問題，引入偵測程式編寫錯誤的措施，外聘顧問進行獨立軟件評估。



鐵路工程師學會香港分會副會長張年生表示，報告提到列車相撞事故的三個成因是合理。他又指，事故屬人為因素，估計可能涉及三組人員，在三個不同時間在同一套軟件上修改時出現錯誤，引致撞車，有關情況罕見。



三組人員涉編程錯誤



機電署表示，署方委託外國專家作獨立調查後，技術層面與港鐵委員會調查報告所指出的問題一致。署長賴漢忠表示，稍後會將署方報告提交運房局，以及上載到官方網頁讓公眾參閱。



港鐵車務總監劉天成表示，事故除了承辦商有不可推卸責任外，港鐵也有監督承辦商的責任，車務工程團隊已檢討是否過份信賴承辦商，並會向承辦商跟進損失。劉又指，新信號系統測試須再經政府同意才會恢復進行，相信今年荃灣線啟用新信號系統機會不大。



荃灣線料年內不換信號系統



涉及事故的信號系統承辦商為Alstom-Thales DUAT Joint Venture，劉天成指涉事承辦商國際知名，其具有相關軟件及技術專利，富有開發相關系統的經驗。被問到會否更換承辦商，他沒有回應。



事發當日凌晨約三時，列車正測試新信號系統，一列往中環的列車在中環站交叉路攔腰猛撼往荃灣方向列車，被撞列車車卡嚴重變形，意外中，一名車長受傷。事故導致荃灣線金鐘與中環之間服務全日中斷，大批市民受阻，是港鐵通車四十年來首宗嚴重列車相撞。