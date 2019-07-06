對青年輕生感難過 將全方位施援

社署促機構加強支援
社署昨日主動去信青少年服務中心或綜合家庭服務中心等非政府社福機構，建議可靈活調動人手，加強外展服務、緊急支援服務及輔導等工作。社署表示理解前線社工，特別是青少年服務單位需要投入大量時間及力量，應對青少年及他們家庭面對的情緒上的需要。
政務司司長張建宗昨日與泛民會面後透露，大家都很關心最近社會籠罩一股悲觀情緒，亦發生了輕生事件，整個特區政府對此都很痛心，十分難過，政府會全方位協助，希望所有朋友若情緒受困擾，要珍惜生命，多向朋友、家人傾訴，甚至尋求專業人士幫助。
港鐵今年三月十八日測試荃灣線新信號系統期間，兩列車發生相撞，導致荃灣線來往中環站及金鐘站列車一度停駛。港鐵公佈調查結果，指新信號系統承辦商修改軟件時出現三項軟件編程的執行錯誤，造成撞車事故，事故後承辦...
2019-07-06
英國BBC表示，根據公開文件，以及對海外穆斯林家屬的採訪，有足夠證據顯示，中國當局正在新疆西部地區大規模擴建寄宿學校，將大批成年穆斯林關押在「再教育營」後，再將他們的子女送入這些寄宿學校，進行再教育。 報道指，在六十個獨立的訪談中，居住海外的父母或其他家屬都表示，自己家庭的子女在新疆失蹤。其中一名穆斯林母親表示，並不知道是誰在照顧自己的三個女兒，也無法聯繫她們。另一位母親則指，聽聞四個子女被帶到孤兒院。BBC估計，在新疆，有類似情況的穆斯林兒童超過一百人，且全是維吾爾人；而單單在一個鄉鎮，便有超過四百個兒童的父母被監禁，或者扣押在「集中營」。 報道又指，單在二○一七年，新疆...
2019-07-06
美國總統特朗普周四在華盛頓林肯紀念堂外的台階發表國慶演說，強調「今天的美國比過往任何時候更加強大」，並高度讚揚軍方各個單位對國家作出的貢獻。期間，不同型號的戰機，包括B-2轟炸機，F-35及F-18超級大黃蜂戰機、「空軍一號」總統專機及海軍花式飛行表演隊在上空飛過，會場內亦展示布雷德利裝甲戰車，艾布拉姆斯主戰坦克等多款軍備，盛況空前。耀武揚威 雖然華盛頓整天間歇下大雨，但仍有大批應邀出席慶典的嘉賓和群眾在國家廣場聚集，不時傳來喝歡呼及喝采聲。 特朗普是近七十年來，首位於國慶日在國家廣場向群眾發表演說的在任總統。在持續一小時的「向美國致敬」演講中，特朗普把握機會呼籲國民團結，...
2019-07-06
九龍塘是九龍區豪宅重要地段，當中位於嘉林邊道的龍苑，樓齡約七年，屬區內樓齡較低豪宅。今次為大家精選屋苑的放盤，面積超過2100方呎，裝潢講究，四間房全是套房設計，特大廳堂外設露台，外望開揚市景。 由中...
2019-07-06
大市缺乏方向，港股表現反覆，高低波幅165點，恒指收報28774點，微跌20點，交投淡靜，成交額萎縮至562億元，是今年2月4日半日市以來最低。但內地股市向好，上證升0.2%，收報3011點。資金追入地產股及收租股，領展（823）愈升愈有，高見99.8元，收市升1.2%，報99.2元。 隔晚美股獨立紀念日假期休市，加上大型新股百威亞太（1876）招股，市場資金緊張，港股在缺乏消息下好淡爭持，恒指低開10點，其後曾跌80點，低見28714點反彈，拗腰倒升84點，升至28880點後再度回軟，收報28774點，微跌20點，繼周二裂口升逾三百點後，恒指連跌三日回吐近100點。國指則...
2019-07-06
埃及中場艾馬禾達因涉嫌網上性騷擾女模特兒被逐出隊，得穆罕默德沙拿力撐後可留隊續戰非洲國家盃，但後者也備受抨擊。不過這名效力利物浦的翼鋒未受負面新聞影響，反而A組領軍首名晉級，今晚十六強主場鬥南非勢再接連士哥率隊過關，捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周日凌晨3:00直播） 六月底艾馬禾達被揭發涉嫌在社交網絡性騷擾女模特兒梅罕基莉，事件愈演愈烈之下，埃及足總於上周三宣佈以紀律問題逐此子出國家隊。不過，穆罕默德沙拿隨即開腔撐隊友：「相比懲罰，我更認為應該給機會犯錯的人。」結果，埃及足總決定赦免艾馬禾達，讓他...
2019-07-06
暑假快到，又是一家出外旅遊的日子，Aeon由即日至7月10日舉行旅遊用品展，各款旅遊必備物如旅行篋、戶外用品、旅行服裝等，皆有折扣優惠，讓大家出門作好準備。 每次外遊都為添置旅遊用品而大費周章？Aeo...
2019-07-06
早前，四哥謝賢嘅掌上明珠、36歲謝婷婷突然在社交網分享和BB手捉手照片，驚爆宣佈榮升人母100天，消息震撼全城，但卻為謝家帶來無限喜悅呢！榮升外婆嘅狄波拉表示已見過及抱過BB，更開心笑言自己同婷婷都靚...
2019-07-06
政治風波稍稍降溫，政府想開展「再聯繫」工程，特首林鄭月娥打算和不同黨派、不同背景的人士會面，特別想見年輕人，包括曾參加示威活動的人，她想透過大學校方約見學生會成員。 不過八所大專院校學生代表馬上請特首吃閉門羹，他們昨日召開聯合記者會，強調拒絕和特首閉門會議，話會面首要公開透明，要有市民參與等。 對話這種建議，本來「太子都食唔壞」，但是否有用，就要審時度勢了。今次特首提出對話，就讓我想到二○一四年佔中高峰期那場對話的故事。 那天是二○一四年十月二十一日傍晚六時到八時，在黃竹坑香港醫學專科學院大樓，學聯五名代表：秘書長周永康、副秘書長岑敖暉、常務秘書鍾耀華、常委梁麗幗及常委羅冠...
2019-07-06
莫雷拉明日騎足十一場，其中「多多」上場增程跑二千米失敗，今次縮回跑千六米，他表示不懷疑該駒有長力，只是三歲馬需要較長時間成熟進步，加上剛戰受早段慢步速影響才落第而回，今次轉戰較短途程，排在有利的五檔，早段有望更輕鬆留力競跑，倘若步速正常，對牠更為有利，有力在此勝回一仗。 此外，「超然」上季曾在莫雷拉胯下贏泥地短途，今戰人馬重逢，騎者表示日前過檔考驗，對馬兒走勢感到滿意。此駒擅跑泥地短途，雖然這次要負重磅，但對手並非太強，故仍屬爭勝分子。 馬場浮世繪
2019-07-06