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對青年輕生感難過 將全方位施援

2019-07-06 列印
　　六月和七月發生連串大遊行和示威衝突，社會充滿負面情緒，企圖自殺自殘等求助個案增加。社署昨日主動去信四十九間青年或家庭服務的非政府社福機構，鼓勵加強支援青年及家人的情緒。政務司司長表示，整個特區政府對此都很痛心，政府會全方位協助情緒受困擾的年輕人。

社署促機構加強支援

　　社署昨日主動去信青少年服務中心或綜合家庭服務中心等非政府社福機構，建議可靈活調動人手，加強外展服務、緊急支援服務及輔導等工作。社署表示理解前線社工，特別是青少年服務單位需要投入大量時間及力量，應對青少年及他們家庭面對的情緒上的需要。

　　政務司司長張建宗昨日與泛民會面後透露，大家都很關心最近社會籠罩一股悲觀情緒，亦發生了輕生事件，整個特區政府對此都很痛心，十分難過，政府會全方位協助，希望所有朋友若情緒受困擾，要珍惜生命，多向朋友、家人傾訴，甚至尋求專業人士幫助。

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