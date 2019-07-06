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取締噪音不雅犯法訴求 ﻿網民今發起光復屯公﻿﻿趕「大媽」﻿

2019-07-06 列印
■屯門公園有大媽表演者以性感服裝示人，與長者大跳辣身舞。
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　　屯門公園被「大媽」佔領唱歌跳舞，對居民造成滋擾。有網民今日發起「光復屯門公園」行動，由屯門新墟遊行至屯門公園，表達處理噪音滋擾、取締不雅之犯法活動等訴求。

　　屯門公園有大媽表演者以性感服裝示人，與長者大跳辣身舞，以換取打賞。有街坊直言有關表演不堪入目。而每個檔口都有擴音機、揚聲器，整個公園都聽到他們的歌聲。

區議員促當局正視

　　有網民今天發起「光復」屯門公園行動，提出四項訴求，包括處理屯門公園噪音問題、取締不雅或行乞的犯法行動、爭取各年齡層的公共空間使用，以及正視康文署管理不善及市民投訴無門問題。

　　行動海報又寫下，「放下政治，拋開成見，你我攜手，面向民生」等標語。

　　屯門市中心區區議員歐志遠表示，支持有關行動，相信有助促使當局正視問題。



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