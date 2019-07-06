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節能教室獲校園創意製作獎

2019-07-06 列印
節能教室獲校園創意製作獎
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　　為提升中學生的邏輯思維和啟發創意、培育未來的工業專才，「校園創意機械人推廣教育計劃」成果展及頒獎禮於近日舉行。今年計劃由香港青年工業家協會、大埔區中學校長會、大埔區青年活動委員會及香港科技園聯合主辦，以「從機械人套件到創新驅動的未來」為題，要求參與學生設計及製作兩款貼近生活及能實踐到社會應用的智能程式或STEM機械人作品，作展示及參賽。

　　在涵蓋日常生活、便利長者及傷健人士、環保節能等作品中，靈糧堂劉梅軒中學的智能節能課室（見圖）獲頒最佳製作獎，佛教大光慈航中學的寶寶安全系統則獲最受歡迎設計獎。



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