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機場捷運換車 載力料可增半

2019-07-06 列印
　　機場旅客捷運系統列車的部份舊車卡已服務超過二十年，機管局今年內會陸續更換，並添置另一批車卡，成本約二億元。新列車提升多項設備，預料亦可提升一半運載力，令每小時單一方向的最高載客量，增至超過一萬名乘客。

　　現時香港機場前往各客運大樓的列車共有四十四卡，有八卡舊車是自一九九八年落成啟用服務至今。新列車由日本設計及製造，新一批列車通過測試後，其中四卡已投入服務，其餘會在十一月開始服務。更換工程期間，不影響列車正常服務。

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