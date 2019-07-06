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屯門泳池老鼠暢泳關閉消毒

2019-07-06 列印
　　近期鼠患嚴重，屯門有泳池亦發現鼠蹤。昨清晨六時三十分，青松路賽馬會仁愛堂泳池，多名泳客在泳池內暢泳之際，一隻老鼠，不知是否天氣炎熱下，亦出沒到泳池消暑，跳入游泳池暢泳。

　　有泳客發現該不速之客同在池中暢泳大驚，慌忙上水通知救生員，救生員事後用一個紅色膠桶將其撈起，並立即封閉泳池進行清潔消毒。

  四小後後泳池完成消毒，至下午重開。有醫生指出，老鼠帶有很多病菌和病毒，若池水受污染便存在風險，故必須清池消毒。

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