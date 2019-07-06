﻿6.4級地震20年最強 南加州陷緊急狀態﻿

美國國慶日南加州發生二十年來最強烈地震，強度為尼克特制六點四級淺層地震，震央附近、居住約三萬人的里奇克萊斯特鎮進入緊急狀態，多間房舍起火焚燒，多名市民受傷。



地震發生在當地時間早上十時四十分，震央位於洛杉磯東北約二百四十公里的里奇克萊斯特鎮（Ridgecrest）附近，震源深度八點七公里。有居民表示，強烈震動維持約十五秒，當時他在家準備更衣，忽然牀搖晃，衣櫃吊燈搖動，「感覺牆壁在移動，所有東西在移動。我好似在無水空間滑浪，這真是瘋狂。」他說，由於是國慶日毋須上班上學，大部份鎮民都在家。



震動令多間房舍煤氣管破裂引發火警，鎮外高速公路出現裂痕，超級市場貨物跌滿一地，居民四處走避，消防員則忙於救火，加州州長接獲消息後，宣佈該區進入緊急狀態。當局暫時接獲數名居民被跌下雜物壓傷的報告，幸無人命損失。



地震震動範圍廣泛，由沙漠區的拉斯維加斯到西海岸的洛杉磯都感受到震盪，從洛杉磯市郊居民拍攝的片段可見，地震發生時水池的水不斷搖晃，而市內唐人街居民亦說感受到震動。美國總統特朗普發出推文，表示已聽取地震的初步報告，一切似乎已受到控制。當地中國領使館發言人表示，暫未接到中國公民的求助報告。



美國地質勘探局專家瓊斯表示：「這是二十年來首次在南加州感受地震，對上一次南加州超過六級地震是在九九年。」至當地時間傍晚六時左右，共發生一百六十次餘震，專家表示，未來數日有八成機會發生五級以上的餘震，呼籲鎮上居民盡可能在空曠地方度宿。



