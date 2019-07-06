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專家疑「火環帶」進入頻密地震周期

2019-07-06 列印
　　發生地震的美國南加州位處環太平洋火山地震帶（簡稱火環帶）。地震帶全長四萬公里，西南起於紐西蘭，向北經印尼、菲律賓、台灣、日本、俄羅斯庫頁島，再向東到阿拉斯加，沿加拿大、美國西海岸南下，延伸至中美洲及南美洲的西海岸。

　　有地震專家在去年九月日本北海道發生六點七級地震後，即懷疑「火環帶」進入頻密的地震周期，因為北海道地震前的數個月內，「火環帶」曾發生六十九次四點五級以上的地震，如此頻繁的地震頻率，很有可能是大地震出現的前兆。

　　不過另一派專家則不以為然，因為「火環帶」覆蓋範圍極廣泛，火山有四百五十二座，且五十年來地球的九成地震都發生在這地區，認為暫時仍無實質證據「火環帶」進入頻密地震周期。

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