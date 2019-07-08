﻿反修例遊行逼爆尖咀 部份示威者 旺角入夜衝突

反修訂《逃犯條例》遊行昨天首次在九龍舉行，示威者由梳士巴利花園集合向終點西九高鐵站進發，大會宣佈有二十三萬人參與，警方指高峰期有五萬六千人。遊行結束後，數以百計示威者沿廣東道闖入彌敦道，阻塞南北行車線，與警員在彌敦道與亞皆老街交界對峙，近十一時警方採取驅散行動，制服多人，有示威者頭破血流，事件儼如一四年佔領旺角警方與示威者衝突的翻版。



反修例尖沙咀大遊行在昨晚結束後，一批數以百計示威者聚集在廣東道不散，走入彌敦道阻塞交通。昨晚十時半，彌敦道南北行線被堵塞，警方在彌敦道與亞皆老街交界築起防線，與舉起雨傘的示威者對峙。十時四十分，示威者一度後退，原因是他們沒有頭盔等裝備。十時五十分，警方防線向示威者推進，示威者四散，有人走入西洋菜街等後街，此時有人與警員衝突，有人以雨傘直指警員，警員揮動警棍，有男女示威者在星際中心外被警員按在地上，有人頭破血流，亦有人被制服並遭膠索帶反鎖雙手。至今晨零時，示威者陸續散去。



反修例遊行始於昨午三時，大批穿黑衣的市民塞滿梳士巴利花園及附近一帶海濱長廊，人數眾多，大會提前半小在三時三十五分起步。遊行發起人劉頴匡表示，今次繼續堅持五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、追究警隊濫權、撤回暴動定性、釋放被捕人士及實行真雙普選。



堅持五大訴求



警方嚴密佈防，廣東道每隔五至十米便有數名機動部隊警員站駐守，街上放有多個兩米高的工作台，有警員在台上監察人群。九龍公園徑站滿人，南行線的遊行人士不准走行車天橋，須走馬路，至中港城才會合大隊。警方廣東道一字排開不准遊行隊伍進入，有示威者高叫「沒有暴徒只有暴政」、「香港警察知法犯法」，及一些辱警口號，又要求警員出示委任證，雙方口角。



警佈防「封」高鐵站



四時十六分，隊頭到達高鐵西九站，劉頴匡宣佈完成遊行的人士自行解散，但部份人士在戲曲中心門口聚集。此時，車站內氣氛變得緊張，警員拿起盾牌戒備，穿黑色制服的「速龍小隊」現身。約半小時後，一名持高鐵票示威者成功進入大堂，高舉「香港撐住」海報，大叫「我要真普選」、「釋放義士」、「撤回六一二暴動定性」等口號，他最後由港鐵職員及警方陪同離開。



至晚上約七時，遊行結束後仍有數百人聚集高鐵站外，向水馬後的警員叫囂，又用激光裝置照射警員眼睛，有示威者從附近地盤搬來水馬放置中港城對出的廣東道。八時起，約一千人聚集廣東道港威大廈的名店外，有店舖因安全理由拉下鐵閘，警方築成人鏈戒備，雙方一度推撞。



另外，港鐵宣佈，高鐵西九站運作及票務今天回復正常，柯士甸站所有出入口重開。



