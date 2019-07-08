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「家長聯盟」禮賓府請願 促林鄭回應訴求

2019-07-08 列印
　　逾百名「家長聯盟」成員昨日遊行到中環禮賓府，向行政長官林鄭月娥遞交聯署請願信，要求林鄭月娥以家長身份進行開放對話、回應民間五大訴求及重啟政改等。部份遊身行人士頭戴黃色安全頭盔，寓意與青年人同一陣線。

　　家長聯盟發言人何美儀表示，「百份百理解」年輕人的憤怒，亦看到他們為香港自由的付出，希望為他們打氣。她又批評林鄭月娥逃避問題，望她放下尊嚴，公開對話。她又認為，林鄭月娥應該公平公正地與市民會面，不應要求與年輕人閉門會面。請願信共有五千人聯署，但於遊行期間被雨水淋濕，最終改為遞交寫上五大訴求的示威牌，由警方代為接收。遊行人士於發言後，於禮賓府閘口放置白色鮮花，以悼念於反對《逃犯條例》修訂期間輕生的四名市民。

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