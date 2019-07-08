「家長聯盟」禮賓府請願 促林鄭回應訴求

很多人都覺得奇怪，為何社會總有些人喜歡四處挑撥火頭，唯恐天下不亂。無論支持建制派或反對派都有這些人存在，其言論和行為通常都能吸引大眾的眼球，甚至可以煽動更大的矛盾。別人愈責罵，他們就愈過癮。這些讓人厭煩的行為背後有很多原因，而「刷存在感」一般都包括在內。 雖說人人都需要發掘存在感，可是每個人所採取的方法也不同。性格內向和思考性強的人，較喜歡沉醉於個人的思想世界中，透過「我思故我在」來肯定自我的存在。至於那些性格外向，自信不足，情緒較波動的人，非常渴求外界的回饋來得到存在的肯定。只要有人或社交網絡提到自己的名字，就會覺得異常興奮，從而確認自己的重要性。 不少在現實生活中得不到...

2019-07-08