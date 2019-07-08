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20英基學生IB考獲滿分

2019-07-08 列印
20英基學生IB考獲滿分
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　　國際預科文憑（IB）日前放榜，英基學校協會也公佈本年成績，有二十位學生考獲滿分(見圖)，是歷屆最高紀錄；更有約五成九學生考獲三十五分或以上，比全球考生高百分之三十三點五。約九成七考生獲得文憑，拋離全球平均成績達百分之十九。

　　二十名IB狀元中的七人，打算在本港入讀醫科。其中就讀英皇佐治五世學校的楊采盈受自己家庭醫生影響，在初中時養成健康生活習慣，改變了肥胖問題，也令她體會到醫生不僅治療疾病，更要體貼病人需要，而立志讀醫。就讀啟新書院的IB狀元袁詩明，則打算到多倫多大學修讀心理學。

　　英基行政總裁葛琳表示，國際預科文憑是一項極具挑戰性的課程，因此能獲得滿分（四十五分），學生及其家人應感到非常自豪。英基主席石禮謙亦表示：「今屆成績非常驕人，是英基史上最成功的一次。」他又認為，教師是功不可沒。

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