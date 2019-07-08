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貨車撞毀300萬元名車　酒氣司機拒「吹波」

2019-07-08 列印
　　昨凌晨零時許，一輛密斗貨車沿元朗西裕街駛至西菁街右轉時，失控撞及停泊路邊三輛車，包括出廠時價值逾三百萬元法拉利超跑及兩輛私家車。意外後，貨車猛勢未了，衝前約三百米才停下。

　　警方接報到場調查，發現三十歲姓黃貨車司機滿身酒氣，要求他接受酒精呼氣測試被拒，遂以涉嫌拒絕提供酒精呼氣測試樣本將他拘捕，黃報稱頭暈不適，要求送院接受治理。

　　被撞毀跑車車主接獲警方通知，到場助查，他見愛車被撞毀，另要花數萬元維修，大表心痛。

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