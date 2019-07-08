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發展局長提醒市民注意樓宇維修

2019-07-08 列印
■黃偉綸網誌介紹今年「樓宇安全周」。
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　　屋宇署一直推廣樓宇安全工作，其中「樓宇安全周2019」於五月結束，順利向市民及建築業界宣傳樓宇安全信息。發展局局長黃偉綸表示，政府會鼓勵業界多利用新科技提升建築物安全，及繼續推動公眾自發改善樓宇狀況。

　　黃偉綸昨發表網誌介紹今年「樓宇安全周」以「活在當廈」為主題，提醒樓宇用家或業主，有責任留意大廈的維修、保養及管理情況。黃又指，現時全港四萬多幢私人樓宇中，逾一半以上的樓齡超過三十年。單靠屋宇署執法來提升樓宇安全並不足夠，強調市民需正視樓宇安全風險，及時保養樓宇。

　　黃偉綸表示，政府繼續會與市建局及香港房屋協會緊密合作，提供「樓宇維修綜合支援計劃」及「長者維修自住物業津貼計劃」等支援，助業主進行樓宇維修工作，推動公眾自發改善樓宇狀況。

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