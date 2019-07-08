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積金帳戶近千萬 平均有18.6萬元

2019-07-08 列印
積金帳戶近千萬 平均有18.6萬元
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　　打工仔參與強積金的帳戶已接近一千萬個，每名計劃成員的平均金額亦達十八萬六千元。積金局主席黃友嘉昨發表網誌稱，強積金制度透過計劃成員一點一滴的供款集腋成裘，令強積金資產由制度實施初期的一百五十七億元，發展到現時接近九千億元。網誌透露，至去年底，全港強積金帳戶達九百七十六萬個，較前年上升百分之三，計劃成員平均累積金額亦較十年前上升近兩倍，為十八萬六千元。

　　黃友嘉強調，積金局致力做好強積金業界的監管工作，三個主要服務提供者包括受託人、基金經理和中介人，各司其職，令整個制度能順利推行。

　　網誌指出，自一二年「僱員自選安排」和強積金中介人法定規管制度同時實施後，積金局一直為前線中介人提供培訓，現時中介人每年規定參與最少十小時的持續專業進修活動，而根據資料顯示，目前強積金中介人有約三萬名。一八至一九年度，積金局合共為中介人舉辦過十六場導師培訓及行業講座，出席人數逾一千人。

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