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羅致光：研擴大工作假期名額

2019-07-08 列印
　　海外工作假期深受香港年輕人歡迎，由二○○一年至今已有九萬名香港青年參加。羅致光昨日於網誌表示，上周五與意大利政府簽署港府第十四個兩地雙邊工作假期計劃的協議。他指，勞工處會繼續與具備條件的經濟體系商討訂立新的工作假期計劃，又會擴大現有計劃的名額，加強推廣及交流。

　　羅致光認為，外國與香港簽署工作假期協議，反映香港對這些國家的青年人有一定的吸引力，而近年經工作假期計劃來港的最多是南韓及法國人。他又建議計劃參加者，於出發前做好資料搜集，了解目的地的就業、住宿及生活情況、相關法規，避免因犯法而被要求離境或負上刑責。參加者亦要出發前購買合適的保險，以保障自己及分擔在當地可能須支付的醫療費用。

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