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牛下女車神港場地單車賽奪三金

2019-07-08 列印
　　全港場地單車錦標賽昨日香港單車館煞科，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）以三金兩銀佳績輕鬆完成賽事。李慧詩前日率先在爭先賽奪金，昨日在凱林賽及五百米計時賽連奪兩金，加上團體競速及十公里捕捉賽再摘兩銀，總成績以三金兩銀完成。她表示，今次賽事是突破極限，心態是放開跑，享受其中。

　　展望明年東京奧運，李慧詩預料很大機會與師妹李海恩一同入圍短途項目，現已計劃行程和住宿安排。不過，早前在捷克比賽撞斷右手尾指的李海恩透露，要盡快和教練商討接受手術事宜，始能以最佳狀態爭入場券。身兼港隊助教的李慧詩稱，新一代小將欠缺遠見令她失望，更稱退役後未必再執教港隊。

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