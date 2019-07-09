﻿無視遊行聲討 康文署執法受阻 吵耳大媽團 屯門公園舞照跳

屯門公園大媽歌舞團故態復萌。有網民聲稱周六「光復屯門公園」行動後，昨日即有約十隊表演者重返公園「獻唱」和接受打賞，遂在昨午發起「暢遊屯門公園」行動，有四十多人參加，到公園遊行及要求康文署嚴正執法，其間與疑為歌舞團成員的女子和阿伯發生爭吵及推撞。



上周六有逾萬人參加的「光復屯門公園」行動，聲稱要趕絕製造高噪音滋擾、有傷風化及不雅賣唱的大媽歌嫂。其間，曾與懷疑歌舞團成員爭執，警方一度要噴射胡椒噴霧控制場面，另有懷疑賣唱歌嫂被追打，避走公廁匿藏數小時，最後由警員護送才能離開。



違例續用大喇叭



不過，疑有本地「班主」撐腰的大媽歌舞團未有偃旗息鼓，當晚即往酒樓開晚會，接受客人打賞；她們周日晚又到中環碼頭大唱大跳，昨日更有約十隊歌嫂重返屯門公園獻唱。



幕後「班主」拍攝多條片段，上載YouTube揚威。當中一段影片顯示，昨晨有康文署人員要求歌舞團不要使用揚聲器時，被帶墨鏡男子干擾，聲稱歌舞團純粹娛樂市民：「十幾年都無人管，示威後就攞我哋開刀。」隨後有多名支持墨鏡男子的市民加入罵戰，態度非常囂張。



網民甄先生稱，他獲悉大媽歌舞團故態復萌後，昨午在網上發起「暢遊屯門公園」行動，如發現有大媽歌嫂即會協助康文署職員嚴厲執法。約四十名網友三時許在公園內繞行，其間無發現有人賣唱，往常被大媽歌嫂霸佔的有蓋操場只有數人在踢毽。街坊聲稱其中一名踢毽女子是賣唱者之一。



「暢遊」至黃昏五時許，有女子突然「挑機」，聲稱不滿遊行人士擾亂公園秩序，大罵他們是「蝗蟲」。另一名曾在多條YouTube片段出現、與歌嫂熱舞並打賞、疑為歌舞團做媒的阿伯也加入戰團，雙方對罵且發生肢體推撞，最後該名女子由警方護送離開，「暢遊」人士隨後亦散去。



網民發起「暢遊」 舉報噪音



周六「光復」行動發起人巫堃泰稱，網民一次行動難以趕走歌舞團，他會要求區議會取消公園內的「自娛區」，以免被賣唱者霸佔來做生意。昨日發起「暢遊」行動的甄先生則稱，會持續發動同類行動，一直到歌舞團銷聲匿跡為止。