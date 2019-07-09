﻿田少促張宇人辭任行會﻿﻿ 修例風波掀自﻿由黨內鬥﻿﻿﻿﻿

反修例引發自由黨高層不和。該黨榮譽主席田北俊先爆料，指現任主席兼行會成員張宇人在六月九日百萬人遊行反修例後，仍發表自由黨支持修例聲明，令該黨成為特首強推修例的幫兇。他聯同另外三名榮譽主席去信張宇人，要求他辭任行會成員。但張宇人反駁，指責田的說法不盡不實，強調他曾與黨內三名立會議員討論，在無反對下才發聲明。



田北俊昨稱，六月九日百萬人反修例遊行當晚，黨發出聲明繼續支持修訂《逃犯條例》。他向自由黨黨魁兼立會議員鍾國斌查詢，對方表示不贊同這一做法，指稱是身兼行會成員、立會議員的黨主席張宇人，拉攏另兩名黨內立會議員易志明及邵家輝所作的決定。



田稱，張宇人代表自由黨晉身行會，應向政府反映該黨意見而非背道而行，不滿他把政府決定強加於黨。他說，該黨有四位立法會議員，只要表示經百萬人遊行後，對是否支持修例要再作考慮，便足以令政府擔心是否有足夠票數通過修訂。但張發聲明支持修例，成為特首強行推動修例的幫兇。



田與該黨另外三名榮譽主席周梁淑怡、劉健儀和方剛討論後，認為張宇人不應留任行會，四人聯署去信要求他辭任行會成員。田說：「應該向社會交代，香港到現時沒人願意辭職、沒人願意問責，最少自由黨有先例。」



鍾國斌對四名榮譽主席要求張宇人辭任行會的做法表示認同，認為可起帶頭作用。鍾說，如果張宇人辭任行會，可向社會及其他政黨發出訊息，政府需要改變施政及態度，而不是現時般只得個「講」字。



張反駁指控不盡不實



不過，張宇人續以黨主席身份發新聞稿，指田的指控不盡不實，並澄清六月九日晚曾與另外三名同為立會議員的黨友討論，沒有人反對才發出該黨的立場聲明。他變相拒絕辭職稱：「本人收到不少黨友的來電及短訊，支持本人的工作。」



