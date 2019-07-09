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便衣警疑未依規定出示委任證

2019-07-09 列印
　　前晚警方在旺角驅散示威者期間，有便衣警員揚言:「警察執行職務係唔需要展示委任證」，另有防暴警察沒出示編號。但上月播出的《警訊》則指便衣警務人員執勤時必須表明身份及出示委任證。

　　網上流傳一段警方旺角清場片段可見，有身穿灰色上衣的男便衣警員，佩戴頭盔及手持圓盾參與行動，但並沒有展示警員編號或委任證。經市民質疑他們身份後，該便衣警員激動高喊:「警察執行職務係唔需要展示委任證」。市民向其喝倒采，並要求：「講多次」。另外，亦有記者目擊部份防暴警察沒有佩戴委任證，及反轉或取走卡片袋內卡紙，不出示編號。

　　但在六月十九日播出的《警訊》明確指出，便衣警務人員在行使警察權力時，必須表明身份及出示委任證。而軍裝警務人員一般則毋須主動出示警察委任證，但如市民提出要求，他們須出示委任證。



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