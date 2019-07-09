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絕食反修例　三人血糖低

2019-07-09 列印
　　在金鐘反修例絕食明志的五名市民今天已踏入第六日，當中一人退出，三人出現血糖較低的徵狀，參與者之一的退休社工梁先生在網上呼籲，為使抗爭持續，需要有人接力。

　　絕食明志行動在本月三日發起，五名市民在金鐘海富中心外的行人路搭起帳、擺放標語後進行絕食。

  至今日踏入第五天，其中一人早前退出，另三人則出現血糖低的情況，當中包括來自粉嶺馬屎埔的陳伯，但他拒絕停止。

　　另一名絕食者陳先生是退休社工，他在facebook個人專頁撰文稱，他不知可堅持到甚麼時候，但終有一天會被醫生叫停，要延續絕食明志，便需要有人接力，希望有能付出數天時間的市民加入接力行動。

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