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錢大康倡設論壇讓青年發聲

2019-07-09 列印
　　修訂《逃犯條例》爭議持續，繼續有大學校長就事件發聲。

  浸會大學校長錢大康建議，成立青年公開論壇，讓社會深入了解年輕一代的心聲和訴求，並作出建議供政策制定者參考。

　　錢大康昨日向浸大師生校友發信，表示近日心情沉重，認為當前急務，為不同政見的陣營停止互相責難，示威者冷靜下來，與從政者打開心扉，尋求紓解香港困局的方案。他指，社會應對困局的根源尋根究柢，了解現今社會各走極端，互相敵視的原因及解決方法；不少香港市民仍然在貧窮線下掙扎的原因及解決方法；及社會應該如何回應青年甘願前途盡毀所提的訴求。

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