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逾六成DSE考生對成績有信心

2019-07-09 列印
　　中學文憑試明天放榜，為了解應屆文憑試考生對文憑試的信心指數及壓力來源，有商場公佈「應屆文憑試考生壓力」調查結果，發現逾六成考生對文憑試成績表現有信心。另外，約六成受訪者認為，放榜在即感到有壓力，主因擔心工作出路。

　　商場於六月下旬進行「應屆文憑試考生壓力調查」，共收集四百五十份問卷。調查發現，對文憑試成績表現有信心的考生由去年的百分之四十九，上升至百分之六十一。而對於文憑試成績表現沒有信心的考生，則由去年的百分之五十一下跌至近百分之四十。

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