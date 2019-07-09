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的哥疑油門當腳掣 撞欄掃路牌乘客傷

2019-07-09 列印
的哥疑油門當腳掣 撞欄掃路牌乘客傷
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　　昨午一時許，六十四歲姓陳司機，駕駛的士載着一名二十九歲姓莫女乘客，的士沿紅磡寶來街左轉入必嘉街時，司機疑將油門當腳掣，駕的士失控撞毀行人路鐵欄及一個路牌，左車頭嚴重損毀。有途人見發生意外報警，穿短褲的士女乘客頭及腳部受輕傷，自行開門落車及坐路邊待救（見圖）。有熱心途人為她撐傘遮擋太陽，司機則手指輕傷。救護員到場為兩傷者包紮後送院，治療後無大礙。警方事後拖走的士檢驗及調查意外原因。

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