﻿九旬翁﻿﻿疑遭色誘失勞力士﻿

荃灣一名年逾九旬老翁，疑墮色誘陷阱，他昨日報警稱，在街頭被一名女子截停，聲稱可為他提供按摩服務，並跟對方前往一幢工廈的劏房單位接受服務，但其後發覺其價值兩萬五千元的勞力士錶不翼而飛，疑遭對方偷走。警員到場調查，其間事主卻稱手錶不知何處丟失，案件列遺失或失竊處理。



事主姓陳，九十三歲，昨午三時許，他報稱在德士古道街頭，被一名女子截停，對方表示可為他提供按摩服務，其後對方帶他到德士古道二百五十六號一幢工廠大廈內一個劏房單位短聚。



事主短聚離開後，發現一隻二十年前購買時值兩萬五千元的勞力士錶不翼而飛，遍尋不獲後，懷疑在按摩時被人偷走，步至橫龍街時報警求助。警員到場在事主帶領返回涉案劏房單位調查，但未發現涉案女子。但調查期間，事主又向警員表示稱，手錶不知在何時遺失，警員遂將案件暫列遺失或失竊處理。



