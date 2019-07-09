事主姓陳，九十三歲，昨午三時許，他報稱在德士古道街頭，被一名女子截停，對方表示可為他提供按摩服務，其後對方帶他到德士古道二百五十六號一幢工廠大廈內一個劏房單位短聚。
事主短聚離開後，發現一隻二十年前購買時值兩萬五千元的勞力士錶不翼而飛，遍尋不獲後，懷疑在按摩時被人偷走，步至橫龍街時報警求助。警員到場在事主帶領返回涉案劏房單位調查，但未發現涉案女子。但調查期間，事主又向警員表示稱，手錶不知在何時遺失，警員遂將案件暫列遺失或失竊處理。
屯門公園大媽歌舞團故態復萌。有網民聲稱周六「光復屯門公園」行動後，昨日即有約十隊表演者重返公園「獻唱」和接受打賞，遂在昨午發起「暢遊屯門公園」行動，有四十多人參加，到公園遊行及要求康文署嚴正執法，其間...
2019-07-09
正在拆卸中的深圳體育中心，八日上午十一時三十分左右突然倒塌，有施工人員被困，初步消息有多人受傷。深圳市第二人民醫院至少接收了六名傷者，區衛健局於下午一時五十分接到市二院通報，其中一名送醫院搶救的五十歲姓王男子，經全力搶救一小時後無效死亡。 在附近上班的工人透露，倒塌的體育館前身是室內籃球場，由於升級改造，已經清空裏面所有商舖。有消息指，體育館倒塌前內部只有幾根柱支撐，外圍基本拆除。事發後，有工人家屬抵達現場查詢親人情況，但具體情形尚未清楚。 現場仍有人被困 目前，事發地周圍已經拉起了警戒線，附近有多輛消防車和急救車，消防人員正在事故現場搶救。 據深圳消防消息，現場已救出兩名...
2019-07-09
意大利龐貝古城遺址的地基內，藏有至少十枚未爆的二戰時期遺留炸彈。龐貝考古博物館表示，這對遊客沒有風險。但目前沒有官方文件顯示這些炸彈的相關位置。 一九四三年八月，盟軍空軍在九次不同的空襲中，向龐貝投放了一百六十五枚炸彈。當中九十六枚炸彈已找出並拆除。而其他炸彈落在尚未被挖掘的地方，這部份炸彈中，一些炸彈已被拆除或自爆，但至少還有十枚炸彈位於此處。 考古學家西蒙（Antonio De Simone）稱，他曾在一九八六年對龐貝古城進行考古挖掘時，發現了兩枚炸彈，其中一枚已經爆炸，而另一枚完好無損。在六十六公頃的考古區域內，已被挖掘的土地只有四十四公頃，而未被挖掘的土地里至少有十...
2019-07-09
東半山豪宅成交大致平穩，惟現時大部分屋苑盤源少，更甚是不少放盤以連租約放售，買家要「無樓睇」下入市，如渣甸山嘉雲臺，有買家以4800萬承接連租約中層單位，屋苑現時盤源不足10個。 中原地產高級...
2019-07-09
美國上周公佈的非農就業數據表現強勁，令投資者對美國聯儲局減息預期降溫，美股反覆向下。杜指早段曾跌177點，低見26744點；納指則跌83點，見8078點；標普500指數跌18點，報2971點。 ...
2019-07-09
東道主巴西在周日美洲國家盃決賽3:1擊敗秘魯捧盃，但賽後卻變成美斯聲討會！事關該名阿根廷隊長在周六季軍戰後再度批評巴西及南美足協，森巴軍團及秘魯將帥隨即開火反擊，據報美斯的言論違反了南美足協的紀律條款，若被判罰禁賽隨時令他無緣征戰二二年世界盃。 巴西今仗靠鋒將艾華頓索拉斯、李察利臣和加比爾捷西斯各入一球，雖然後者在七十分鐘兩黃一紅被逐，但仍然以3:1擊敗有射手荷西古里路射入十二碼的秘魯，事隔十二年再次捧走美洲國家盃，同時是該隊歷來第九次封王。 不過，巴西將帥沒有沉醉在勝利喜悅之中，反而向美斯連番發炮。後者在四強及季軍戰賽後皆直斥南美足協及球證腐敗，務求令巴西在主場奪...
2019-07-09
日本長野縣白馬（Hakuba）地區，是個度假避暑的好地方，特別是住進區內的豪華森林小屋，除可享盡多元設施，更可寧靜避世作「森」呼吸，寫意到極。文：韋利 圖：韋利、Hakuba Hotel Group ...
2019-07-09
自月前驚爆「安心偷食」事件，最大受害人鄭秀文(Sammi)發文指已原諒老公安仔，其後人妻選擇不時喺社交網發放正能量，大晒個唱排舞照，重新出發。另一苦主馬國明近日亦已認與黃心穎分手，將對方「降呢」為朋友...
2019-07-09
《逃犯條例》修訂造成社會撕裂，大批年輕人上街，特首林鄭月娥承諾聽取民意，尤其是年輕人的聲音，雖然起步不順利，但政府不應失望，反而要加倍努力，尋求「貼地」方式，與年輕人溝通。 反修例連串示威中，不少參與者為十多歲的年輕人，也有不少是大專生，他們為何對現狀不滿？政府有責任尋根究柢。不少評論認為，年輕人對未來欠缺希望，有指他們感到上流阻力，也有人認為他們無法上車，形成怨氣，或擔心未來被邊緣化，事業沒前景……究竟孰真孰假？政府要找出真正原因。 近日社會有呼聲，要求政府想方設法，聆聽年輕人的聲音。中大校長段崇智建議從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府與不同年齡、階層和政見...
2019-07-09
馬季周日才煞科，但霍利時、蘇保羅和高伯新都急不及待，日前已先行離港提早放假，所以明晚谷戰，他們都不會在場督師。這三位練馬師明晚均有馬列陣，且各有牌面馬參戰，相信不會因倉主離港而無心戀戰。 馬場浮世繪
2019-07-09