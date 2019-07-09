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琴行東主涉假冒海關人員被控

2019-07-09 列印
　　三十三歲琴行東主李偉健，涉嫌為一枚值二百元的豎琴調音匙假冒海關人員勒索，昨日被廉政公署落案起訴。

　　廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發李涉嫌於今年一月十六日到旺角一家豎琴及鋼琴學校，以一萬二千五百元向學校的東主購買一個二手豎琴。被告付款後發現該價錢並不包括一枚調音匙，他在該校內涉嫌假冒海關人員。

　　另外被告當日在豎琴及鋼琴學校內，涉嫌以恫嚇方式作出不當的要求，即要求賣家提供一枚價值二百元的調音匙。

　　海關在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待明天（周三）在西九龍裁判法院應訊。

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