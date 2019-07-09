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機器夾手 工人險斷臂

2019-07-09 列印
　　沙田發生工業意外，一名工人工作時遭機器夾傷，報警後獲送院。

　　現場為火炭坳背灣二號一幢工業大廈一個工場單位，昨午近四時，一名中年男子在工場內工作期間，遭機器夾傷左前臂，當場痛極呼救，驚動其他工友報警。

　　救護員接報到場，為傷者急救及包紮後，將其送往威爾斯醫院，傷者接受治療後幸無大礙。

  警員現場調查後，認為案件無可疑，列作工業意外，並通知勞工處人員跟進及調查意外原因。

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