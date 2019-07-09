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﻿美股中段跌153點

2019-07-09 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二六七六八點，跌一百五十三點；納指則報八○七九點，跌八十二點。滙控美國預託證券價格見六十五點二六港元，升零點二六港元；騰訊則見三百五十點二六港元，跌零點七四港元。

  紐約期金報每盎司一千三百九十七美元，跌三點一美元；紐約期油則報每桶五十七點九六美元，升零點四五美元。
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