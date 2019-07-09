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九龍城幼園19童染手足口病

2019-07-09 列印
　　九龍城聖三一中心幼稚園幼兒園爆發手足口病個案，涉及十九名學童 （年齡介乎二至六歲）及一名職員。全部人已求醫，當中三名學童須要入院，經治療後已出院，所有患者現時情況穩定。

　　受影響的患者自五月二十五日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。其中兩名學童的呼吸道樣本證實對腸病毒呈陽性反應。

　　衞生防護中心表示，已派人實地視察，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。發言人又指，本地手足口病活躍程度正處於高水平，呼籲家長應多加留意子女健康，市民及院舍人員應注意個人及環境衞生。

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