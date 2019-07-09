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奪金獎流心奶黃同芝麻月餅！ 頭條Jetso App 送皇玥流心月餅禮盒

2019-07-09 列印
奪金獎流心奶黃同芝麻月餅！ 頭條Jetso App 送皇玥流心月餅禮盒
奪金獎流心奶黃同芝麻月餅！ 頭條Jetso App 送皇玥流心月餅禮盒
奪金獎流心奶黃同芝麻月餅！ 頭條Jetso App 送皇玥流心月餅禮盒
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　　講起中秋潮食流心月餅，就一定唔可以錯過由葉永華大師傅研發嘅「皇玥流心月餅系列」啦！佢係半島迷你奶黃月餅嘅創始人，經過不斷改良創新，今年仲出咗多款驚喜口味，包括流心奶黃月餅、流心芝麻月餅、流心貓山王榴槤月餅同流心薑汁白蓮蓉月餅。

　　頭條Jetso App今期就送你皇玥流心月餅體驗禮盒，裏面包含由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味嘅流心奶黃月餅，仲有用上品黑芝麻經多重工序秘製而成嘅流心芝麻月餅，呢兩款代表作係「食品諾貝爾獎」之稱嘅二○一九世界食品品質評鑒大獎Monde Selection中，勇奪最高金獎 （Grand Gold）！想食到喺室溫下仍能有流心效果嘅月餅，o依家只要購買同等價值嘅月餅產品，即可享買三送一，優惠先到先得！大家記得參加由即日起至七月十四日嘅頭條Jetso App有獎遊戲同Like Jetso App facebook就有機會贏到皇玥流心月餅體驗禮盒兩盒（價值一百九十六港元），名額七十五個，快啲下載頭條Jetso App啦！

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