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大叔買「偉哥」被唱通街 網民鬧爆店員「無人性」

2019-07-09 列印
　　親身購買壯陽藥物或成人用品難免有人仍感尷尬。有網民近日於連鎖藥房目擊，一名中年男子購買壯陽藥「偉哥」時，遭店員大聲宣揚，引來店內客人側目。其他網民留言同情該男子，紛紛批評店員做法缺德。

　　有網民於網絡分享連鎖藥房目擊有中年男子購買壯陽藥，網民憶述，當日見該名中年男子走到藥房收銀櫃台前，細細聲向店員稱昨日已打電話留貨。此時另一店員插嘴，大聲宣揚「噚日有人打嚟留咗兩盒威猛X」，不過，收舖前仍無人取貨，已放回貨架。當刻藥房內全場客人的目光均望向該名中年男子，知悉他要買「偉哥」，場面相當尷尬。當店員再帶中年男子到貨架，詢問要哪款藥時，中年男子憤而回應並爆粗「要日本嗰隻威猛X呀！」事件在網絡惹起熱議，網民紛紛批評店員缺德，直指「無人性」、並暗諷店員「他朝君體也相同」。留言中，亦有網民對中年男子經歷感同身受，有人更稱曾在購買自慰器時，疑被店員戲弄。

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