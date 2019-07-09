大叔買「偉哥」被唱通街 網民鬧爆店員「無人性」

意大利龐貝古城遺址的地基內，藏有至少十枚未爆的二戰時期遺留炸彈。龐貝考古博物館表示，這對遊客沒有風險。但目前沒有官方文件顯示這些炸彈的相關位置。 一九四三年八月，盟軍空軍在九次不同的空襲中，向龐貝投放了一百六十五枚炸彈。當中九十六枚炸彈已找出並拆除。而其他炸彈落在尚未被挖掘的地方，這部份炸彈中，一些炸彈已被拆除或自爆，但至少還有十枚炸彈位於此處。 考古學家西蒙（Antonio De Simone）稱，他曾在一九八六年對龐貝古城進行考古挖掘時，發現了兩枚炸彈，其中一枚已經爆炸，而另一枚完好無損。在六十六公頃的考古區域內，已被挖掘的土地只有四十四公頃，而未被挖掘的土地里至少有十...

2019-07-09