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﻿瑪嘉烈五病人染耳念珠菌﻿

2019-07-09 列印
﻿瑪嘉烈五病人染耳念珠菌﻿
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　　瑪嘉烈醫院根據既定指引，對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，再發現五名曾入住內科及老人科病房的男病人（年齡四十二至八十五歲），帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。其中一人已出院，另外四人正接受隔離治療，情況穩定。瑪嘉烈醫院早前先後公佈有兩名病人確診帶有耳念珠菌，本港耳念珠菌總個案累積至七宗。

　　醫院已加強執行感染控制措施，徹底清潔及消毒相關病房，加強病人及環境篩查，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。醫院將會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

　　衞生防護中心指，耳念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚等，是人體常見的真菌，偶然會引致感染，市民應正確使用抗菌素和保持個人衞生，尤其是手部，以防止耳念珠菌出現和交叉感染。

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