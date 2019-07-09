  • 2019年7月9日 星期二
  • 31º
  • 78%
熱門： 升中派位逃犯條例林鄭月娥京都叩門

日報新聞 > 港聞

中年漢疑食野菇中毒

2019-07-09 列印
　　衞生防護中心昨日發佈一宗懷疑進食野生菇類引發食物中毒個案的初步調查，發現涉案男病人曾進食在大嶼山嶼南道一帶路邊採摘的野生菇類。

　　據報，該涉案男病人現年五十歲，日前在家中進食野生菇類約半小時後，即出現口唇麻痺、視力模糊和噁心的徵兆。昨日患者已到大澳賽馬會普通科門診診所求醫，其後轉至北大嶼山醫院接受進一步治療，目前情況穩定。衞生防護中心正繼續調查有關個案，並提醒市民切勿採摘野生菇類進食。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd