﻿回應特赦要求 稱不符法治 特首：修例「壽終正寢」

政府修訂《逃犯條例》引起風波，觸發連串大型遊行示威。特首林鄭月娥昨天主動回應民陣等組織提出的五項訴求。她承認修例工作完全失敗，並形容相關草案「壽終正寢」，但拒絕採用「撤回」字眼。另外，她澄清沒有把遊行示威定性為暴動，也指特赦要求不符法治精神。



特首林鄭月娥三個多星期來昨日首次公開露面，她在行政會議前主動向記者談論修例引起的社會撕裂，以及政府的對策。她承認，社會近期出現矛盾紛爭、不安不滿，甚至憤怒，都是因為修例引起，她又承認政府工作做得不好，對社會脈搏掌握得不夠，以及政治敏感度有偏差。她形容修例工作是「完全失敗」。



拒用「撤回」字眼



為免公眾擔心修例會重新提出，她表示要清晰地向公眾解釋：「修例草案已經壽終正寢，The bill is dead。」她形容「壽終正寢」的說法更「斬釘截鐵」，她稱：「反而今日『撤回』，三個月後可以重提給立法會。」



沒有暴動定性



六月十二日集會提出、最受遊行參與者關注的「撤回暴動定性」以及特赦要求，林鄭就有關訴求稱，政府從來沒有就當日的集會作出定性，警務處長盧偉聰用上「暴動」字眼，只是針對使用武器衝擊警方防線的最前面的示威者。對於特赦要求，她認為不符合法治精神，且律政司司長的檢控工作只考慮證據、檢控手則和控罪的入罪機會，特首亦無權干預，因此回絕了特赦的要求。



社會有呼聲成立獨立調查委員會，林鄭婉拒。她解釋，監警會已設立專責小組，就六月九日至七月二日大型公眾事件展開事實釐清，將主動審視一些涉及暴力的行為，以及警方採取的相應行動和當中有否缺失，報告半年後提交及公開，屆時公眾可知悉事件真相。林鄭續稱，政府亦會謙卑地聆聽公眾的聲音，她希望大家放下爭議：「畀時間同空間政府，讓政府同社會一起走出現時困局。」