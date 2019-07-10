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﻿不完全同意五訴求　「非個人面子」

2019-07-10 列印
　　對於多個組織提出五項訴求，特首林鄭月娥未能完全同意，她昨天強調並非「面子問題」，並在英文發言時回應外間對她態度傲慢的指控。

　　林鄭中文發言時說：「這些回應並非個人的面子問題。」但英文發言則是：「This has nothing to do with my own pride or arrogance（這回應與我個人的驕傲或傲慢無關）。」顯然是要回應民陣和大學學生會指控她態度傲慢，不肯回應五項訴求。

　　林鄭亦拒絕下台，她稱，作為行政長官並不是件簡單的事，她已就推動修例的失誤作出真誠的致歉，她仍有熱誠、有承擔為香港服務，希望社會給她和她的團隊一個機會。
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