﻿願與學生公開對話﻿﻿ 林鄭：冀雙方無前設﻿

行政長官林鄭月娥昨天再次指出政府聽取民意及諮詢工作有不足，表示願意與大專學界代表在沒前設下公開對話，她又強調要改革青年發展委員會的運作模式，並支持設立民間對話平台，以討論社會深層次問題。



對於日前有學界代表拒絕閉門對話，林鄭月娥表示，願意與學生代表公開對話，但強調希望這公開對話是在互相都沒有前設的情況下進行。政府會盡快聯絡有關學生代表，安排對話。



改革青年發展委員會



林鄭形容，現有諮詢委員會已追不上今日時代的要求，故將全面改革目前的諮詢模式，不能夠單一以一個政府委任成員進入諮詢委員會的方法做，而是須構建更多溝通平台供不同持份者暢所欲言。其中，她特別指明，將馬上大幅改變青年發展委員會的組成和運作模式。



林鄭指，政府對一四年「佔中」到今日《逃犯條例》修訂間，所反映的深層次社會問題，不會再視而不見。



她認同大專教育及宗教界的建議，希望民間主導去建立具認受性的對話平台，讓不同意見的人士理性協商，逐步解決社會矛盾，修補撕裂。政府官員及其本人均樂意參與平台，並會繼續聚焦經濟及改善民生。



行政會議的作用於近期備受質疑，林鄭稱行會成員願意加強在收集民意方面的功能，包括有意見指日後行會成員應各自負責接觸不同群體，並反映意見。而司長、局長等政治委任官員除了會多聆聽民意外，亦會重新審視具爭議性的政策措施，有需要時重新和市民商量，爭取更大社會共識，並重建市民對政府的信任。



對市民因修例輕生痛心



另外，林鄭月娥首次對有個別市民因反修例而輕生回應，稱感到非常痛心。她指，政府已動員非政府機構提供輔導服務，希望盡力把社會的負面情緒減低，並呼籲大眾支持文憑試考生。政府亦會在多元教育或在情緒輔導方面投入更多資源，為青年人解決焦慮。



