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「壽終正寢」非法律字眼 民陣拒收貨

2019-07-10 列印
■民陣發言人岑子杰（中）呼籲政府回應民間五大訴求，否則民陣會再發起行動。
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　　就林鄭月娥表示《逃犯條例》已壽終正寢，但仍拒絕使用「撤回」字眼，以及不特赦和不成立獨立調查委員會，民陣召集人岑子杰不收貨，反指特首聲稱願與年輕人對話，其實是「經過粉飾的陷阱」。

　　岑子杰說：「林鄭月娥發言框架沒有改變，她依然覺得『暫緩』等於『撤回』。林鄭月娥一直說『暫緩』，但這其實不尊重立法會現行法律機制，絕對不是法律用語。」他批評林鄭月娥不正式「撤回」修例，市民仍會擔心政府未來會再提交修例，令社會繼續恐慌、擔心和憤怒。

與青年對話是陷阱

　　岑續稱，特首聲稱要與年輕人對話，應該先營造有利氣氛，例如承諾不拘捕或檢控示威者，否則會令人懷疑對話是要「引蛇出洞」，民陣也不會跳入政府經過粉飾的陷阱，為政府搭建橋樑。他呼籲政府回應民間五大訴求，否則民陣會再發起行動。

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