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兩大學生會再拒會面 堅持五大訴求 需有各界代表

2019-07-10 列印
　　行政長官林鄭月娥昨日表示，願意與學生代表在沒有前設下公開對話。早前拒絕閉門會議的香港科技大學及中文大學學生會再次拒絕會面，認為對話需有前設、討論圍繞五大訴求及政府承諾不追究示威者。

　　科大學生會外務副會長吳一鳴認為，學界不能代表所有人，故公開對話需包含各界代表，討論五大訴求。中大學生會副會長葉子萱亦表示，公開對話須邀請社會各界，並承諾對參與近日行動的示威者不作追究，否則學界無法信任林鄭月娥。港大、理大及教大學生會亦重申，只有滿足學界以上兩大條件，才會考慮對話。

　　另外，科大表示，樂見政府願意與學生作公開對話，並再次誠摯建議各方以開放的態度直接對話，正面互動，以化解當前的重大爭議。若有機會，科大亦樂於協助促成。

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