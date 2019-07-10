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美股中段跌89點

2019-07-10 列印
　　美國周二股市早段繼續下挫，杜指中段報二六七一七點，跌八十九點；納指則報八一二一點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見六十五點二五港元，升零點三五港元；騰訊則見三百六十點四五港元，跌零點三五港元。紐約期金報每盎司一千三百三十九點五美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十七點七四美元，升零點○八美元。

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