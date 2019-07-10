二萬人獲八大學額 DSE今放榜 12狀元誕生

中學文憑試（DSE）今天放榜，這次共有十二名考生成為狀元。另外，近二萬人考獲入大學的最低門檻，預計平均一點五人爭一個大學學位。



考評局秘書長蘇國生昨天表示，今屆共有十二位狀元，分別為九男三女，屬四年來最多，平了一四年的紀錄。這十二名狀元，他們均考到七科5**成績，其中六人更在數學延伸部份都考獲5**，成為超級狀元。此外，有十三名有特殊學習需要的考生表現優異，考到兩科5**或以上，最突出的一位考到五科5**。



料1.5人爭一學額



考獲「33222」學士學位基本收生要求的學校考生，共有一萬九千六百七十六人，佔總學校考生人數百分之四十二點一，比例與去年相若。現時八大院校共有約一萬五千個資助學位，扣除二千個預留給非聯招生後，只有一萬三千個學位，即合資格的學校考生中有逾六千人雖達門檻或失落八大學位，平均一點五人爭一個聯招學額。



另外，今年共有三萬二千六百名學校考生於包括中文及英文在內共五個科目，考獲五科2級，符合報讀副學位資格，佔學校考生人數百分之七十一點八。核心科目考獲「3322」的學校考生共有一萬九千七百二十八，佔百分之四十二點二。核心科目連同兩個選修科考獲「332233」的學校考生，共有一萬六千四百五十五人，佔百分之三十五點二。



今屆有四萬七千零五名學校考生及七千八百五十四名自修生，整體考生人數比去年跌百分之四點八，最年輕的學校考生和自修生，分別是十五歲及十一歲；最年長的學校考生及自修生分別是六十九歲及七十歲。



考評局指，未有實證現象證明通識科令學生變得激進，考試評分亦不會因學生作答的立場而有不同標準；今屆無發現宗考試作弊個案，比去年的兩宗減少。



