適齡學生回升 派首三志願新低 ﻿升中派位﻿﻿非華裔生成功入真光﻿

升中派位昨早放榜，不少家長和學生一早到學校領取「派位證」。有學生獲派第二志願，對派位結果滿意，不會叩門，家長亦指終於鬆了一口氣。



油麻地天主教小學蔡同學，派獲第二志願保良局唐乃勤初中書院，蔡同學對派位結果滿意，不會叩門，會與同學飲茶慶祝，又指平日會花半小時做作業。家長蔡太指派位前擔心數月，看見結果，終於鬆一口氣。



獲派第二志願家長鬆口氣



大角咀的鮮魚行學校小六的非華裔學生冰冰，得知獲派真光女書院後，與母親相擁而泣。她對成功入讀統一派位首志願感喜出望外，作為巴基斯坦和菲律賓的混血兒，學習中文是其學習困難，尤其成語故事。個性樂觀的她平日借與朋友日常溝通和學校課後輔導克服困難。



今年獲派首志願及首三志願的滿意度均告下跌，分別跌至七成四及八成七，創近七年新低。有中學校長分析，適齡中一生增加，加上家長選校策略進取，令升中滿意度下降無可避免，建議家長勿感「蝕底」，在叩門時選擇與子女能力相若的學校。



今年有五萬二千九百多名學生參加中學學位分配辦法，較去年增三千多人，是近六年首次突破五萬人，創歷年新高。



教育局公佈升中派位志願的滿意率，整體有七成四人獲派首志願，較去年微跌一個百分點；八成七人則獲派首三志願，跌兩個百分點，兩者均創一三年以來新低。



中學校長會主席鄧振強分析，適齡學童回升至二○一一至一三年水平，競爭激烈無可避免，但從宏觀角度看，滿意率達八成七與上述學年相若，「家長毋須覺得『蝕底』或過於執着，放榜只是人生一個階段，應以照顧子女情緒為主。」



