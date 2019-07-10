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青年溺斃三日兩宗

2019-07-10 列印
　　繼前日一名少年西貢遇溺死亡後，大嶼山昨日傍晚六時亦發生少年遇溺身亡意外。

  一名十八歲應屆文憑試考生昨日放榜前往長沙泳灘暢泳，其間突然被大浪捲走，同行友人發現，於是報警。

　　水警及消防派員到場，約一小時後，消防將事主救回岸上；他當時陷入昏迷，接受急救後，獲送往北大嶼山醫院，最終搶救不治。

  警方正調查少年遇溺原因，其死因有待稍後剖屍確定。

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