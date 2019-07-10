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港澳海關聯合行動 ﻿15歲少年波鞋販毒﻿﻿被截獲﻿

2019-07-10 列印
■海關加強打擊青少年參與香港及澳門之間的跨境販毒活動。海關提供
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　　暑假臨近，海關加強打擊青少年被毒販利用跨境販毒，過去數星期海關與澳門進行聯合打擊有關販毒活動，其間關員更揭發有青少年利用波鞋暗格藏毒販運到澳門，行動中關員破獲三宗跨境販毒案，拘捕四名涉案未成年男女，最年輕只有十五歲；並檢獲各類毒品總值約六萬元。澳門近月接二連三共破獲四宗港人青少年疑被販毒利誘販運毒品入境案，拘捕十名港人，當中三人未滿十六歲，其中一人更只有十三歲。現在暑假將至，為擔心年輕人及學生為搵快錢，被販毒份子利誘誤入歧途，本港海關最近數周加強打擊青少年參與香港及澳門之間的跨境販毒活動。

　　行動由五月二十七日開始至前日結束，關員共破獲三宗經港澳碼頭及中國客運碼頭往來兩地的販毒案件，共拘捕三男一女，年齡由十五至二十一歲，檢獲約七十克各類懷疑毒品，估計市值約六萬元。

暑假墮搵快錢陷阱

  海關發言人提醒市民，尤其青少年，暑假臨近，不法份子會於不明網站及社交平台上刊登招聘廣告，利誘學生及青少年販運毒品或其他受管制物品。市民務必提高警覺，切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物件。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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