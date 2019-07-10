方國珊套丁案敗訴 須賠償村民孫兒82萬

西貢區議員方國珊被指在大網仔斥資一千二百萬元「套丁」，建丁屋牟利，卻無按時交樓予賣地女村民，遭後者入稟索償。案件今年三月在高院完成審訊，法官昨午頒佈書面判詞，裁定方國珊敗訴，須賠償原告方逾八十二萬元兼承擔訟費。



興訟的大網仔女村民何淑明在案件開審前離世，由其孫兒兼遺產執行人關雄盛繼續訴訟。原告方指，何淑明於一九九五年同意向由方國珊出任董事的地產商田宅行，在一幅地皮上興建六幢丁屋，其中兩幢歸何淑明，四幢歸田宅行。原告方透露，現建有兩幢村屋的涉事土地估值逾六百萬港元。



原告方透露，田宅行不但負責一切發展費用，且出面向當地十八名男性原居民「套丁」，換取地政總署批准該地的建屋申請，但原告方當時對「套丁」一事並不知情。後來田宅行出現股權糾紛，方國珊於二千年取代田宅行，繼續履行與何淑明的協議，但丁屋仍無依期建成，何遂入稟指控方國珊違約。



法官指，為了實行方國珊的發展大計，向田宅行「賣丁」的男性原居民須向地政總署作虛假聲明，訛稱他們是涉事地段的唯一業權人。田宅行分別與十八名「男丁」簽訂的發展協議，必然違法。



法官指非誠實證人



法官坦言，方並非誠實可靠證人。她為了與「套丁」發展大計劃清界線，不惜在庭上多番更改證供，其部份藉口更違反常理。她聲稱不知道田宅行發展項目的性質，但她不可能在一個不明所以的地產項目中投資一千二百萬元。



從證據看來，關雄盛及其祖母同意賣地予田宅行時，不知道發展計劃涉「套丁」。關雄盛自○五年起多次要求方國珊停工，但方堅持在涉事地段施工至兩幢村屋建成，其後更自行出租牟利，其行為構成非法入侵。方聲稱自己是在關雄盛鼓勵下繼續施工的說法，必不能成立。方國珊昨天未有到庭領取判詞。她回覆查詢指，因要出席地區會議而未能抽空，她已派代表了解，多謝傳媒關心。



