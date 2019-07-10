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綿羊仔﻿棄青馬橋﻿﻿惹自殺驚魂﻿

2019-07-10 列印
■肇事電單車停泊在青馬大橋橋面旁邊。
■消防及警員在場調查。
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　　電單車棄橋面惹跳橋驚魂。前晚深夜青馬大橋有職員報警指，一輛綿羊電單車停泊在橋面旁邊，懷疑有人跳橋。大批消防及警員趕至搜索，警方經聯絡上車主了解，得悉電單車日前被人偷走及已報失，初步相信並非有人棄車跳橋，事後將車拖走調查。

　　案發前晚十一時三十分，有車輛駛經青馬大橋時，駕駛人士發現橋面往東涌方向橋旁，停泊有一輛綿羊電單車，擔心有人棄車跳橋自殺，遂通知大橋職員及報警。大批警員及消防員趕至，同時調派多艘水警輪及消防船在橋下一帶岸邊及海面搜索，但未有發現。

　　警員事後經聯絡車主後，證實該車於數日前被人偷走，並且已經報失，故相信無人墮橋，虛驚一場。至於偷車賊為何選擇駕失車到大橋面棄車，警方現仍調查中，事後將尋回失車拖走檢驗及進一步調查。

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