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海關搗拍賣假古錢幣拘兩男

2019-07-10 列印
　　海關偵破拍賣行供應已應用虛假商品說明古錢幣案，拘捕兩名男子。海關表示，早前接獲舉報，指一間拍賣行為一枚聲稱獲得認證的古錢幣進行拍賣，其後經相關認證機構證實為虛假認證。關員調查後昨日採取行動，拘捕一名五十歲拍賣行男董事，涉嫌將虛假商品說明應用於拍賣物品，違反《商品說明條例》。海關早前亦已拘捕一名五十九歲男子，為拍賣該古錢幣的委託人。案件仍在調查中，被捕人士調查後已獲准保釋候查。

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