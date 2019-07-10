  • 2019年7月10日 星期三
  • 28º
  • 82%
熱門： DSE逃犯條例狀元毒狗連儂牆

日報新聞 > 港聞

「709大抓捕」四周年 團體促釋放維權人士

2019-07-10 列印
　　昨天是「709大抓捕」事件四周年，支聯會與中國維權律師關注組等團體代表由西區警署遊行至中聯辦，要求釋放在事件中被捕的維權人士。

要求停止打壓被捕者家屬

　　遊行人士將聯署信及維權律師的照片等貼在中聯辦外牆，聲援內地維權律師王全璋和他的辯護律師余文生，並要求內地停止打壓被捕者家屬。

　　支聯會主席何俊仁又批評特區政府早前不顧內地司法缺失，一度企圖修訂逃犯條例，容許任何人從香港被移交至內地受審。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd