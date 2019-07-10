﻿半世紀船廠老字號﻿ ﻿老闆難忘愛的回憶﻿

昔日漁船千帆啟航，今天已成香港的集體回憶。造船業式微，全記船排廠扎根香港仔近半世紀，老闆存叔被譽為「造船聖手」，付出血汗大半生，親手建造及維修舢舨、漁船和貨艇。近期社區發展，船排廠或黯然結業，猶如謝安琪名曲《囍帖街》歌詞提及殺街的命運：「等不到下一代，是嗎？」



走進香港仔海傍道逸港居對開小路，二百多米路段由木板搭建而成，由於崎嶇又狹窄，幾乎失足絆倒，待有驚無險抵埗後，發現全記船排廠位處木板通道兩旁，左邊是維修工場，靠海的右方是供船隻上落水面的船排，安坐鐵皮屋一樓辦公室的八十四歲老闆、人稱「存叔」的魏有存，雖然須以氧氣管協助呼吸，但接受訪問時心情興奮，喝口養命酒和點燃香煙，細述船廠興衰。



自稱「福佬人」（泛指漢族福佬民系，分佈福建閩南地區和廣東汕尾海豐、陸豐等地的居民）的「存叔」表示，家鄉汕尾沿海的祖父靠水食水，為漁民造船和維修，其後移居本港繼續事業，他目標繼承祖父事業，一九五○年、年僅十五歲投身其他造船廠當學徒：「當年月薪二十元，收入不錯。」



水上人歷盡風浪，「存叔」秉持堅毅意志，砥礪苦學多年後，成為獨當一面的造船師傅，造詣隨經驗累積突飛猛進；叔伯卻認為「工字不出頭」，多番指責他沒有本事。為求出人頭地，他省吃儉用儲蓄工資，至七十年代在香港仔租下荒地，一手一腳搭建「全記船排廠」（原為「存記」，因招牌師傅誤會，於是將錯就錯）為客人製造舢舨、大型漁船和運貨船艇等。談起創業經過，他興奮地扯下氧氣管道：「大型船隻製造難度高，幸好出產大受好評，令『全記』打響名堂。」



當年漁業興盛，「存叔」擴展生意，將大部份利潤回饋船廠，增建船排，購入製船木材和零件，更自行設計和製造絞動大船上岸的大型絞纜機，方便製造大型船隻。「存叔」得意之作「金星艇」，當年遊走油麻地與中西環一帶運輸貨物。至八十年代漁業日漸式微，內地船廠以廉價搶生意，其船廠僅依靠維修船隻維持經營。直至約二十年前，船廠為電燈公司製造貨艇後，他們再沒有出產船艇。「存叔」對於昔日輝煌謙稱不值一哂，卻念念不忘船廠盛載的「愛」。他細說，一家五口當年以廠為家，居於自行搭建的鐵皮屋內，妻子終日弄飯給家人和多名員工，忙碌但愜意；三名兒子視船廠空地為遊樂場，童年很開心；他也不時遠眺大海品嚐白蘭地，忙裏偷閒：「一家快樂回憶，總離不開船廠。」



社區發展 廠址面臨搬遷



繼承父業的三名兒子二十多年來努力經營，心繫家業的「存叔」在外傭陪同下，幾乎每天從鴨脷洲寓所前來視察，縱使操勞，依然高興，惟近期社區發展問題，此情此境恐不復再。



五十三歲次子魏孝安解釋，今年五月獲悉有區議員提議將船廠附近的木板道路改建，鋪設混凝土成為公眾行人路，若建議落實，途人可能大增；因行人路毗鄰工場，工場鑽木錘釘，拖動船隻橫跨行人路，途人出入易生意外，他擔心有人丟棄煙蒂，燃起木材雜物釀成浩劫。他們希望不要建路，或給予賠償協助轉移地點復業：「最壞打算是結業，轉行當保安員。」







