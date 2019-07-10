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年幼白海豚屍 擱淺三跑工程區

2019-07-10 列印
海洋公園提供
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　　雄性幼年中華白海豚前日在機場第三跑道工程海面擱淺死亡，為本年內第三十宗鯨豚擱淺個案。海洋公園保育基金人員到場，發現豚屍已嚴重腐爛（見圖）。

　　該海豚長約一百零六厘米，死因暫時未能確定。專家已將屍體運返海洋公園作進一步化驗。

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