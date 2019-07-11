﻿18至20分爭讀職專及自資學位 飛機工程中藥劑護理搶手

中學文憑試昨天放榜，由於應屆考生人數減少，考獲入讀八間資助大學門檻要求的同學，比去年較易取得學士學位。成績「邊緣」的考生亦較容易選讀職業訓練局和自資大專院校的職專課程。不少同學昨天到職訓局選科，中藥藥劑學自資學士和社會工作高級文憑課程最受歡迎。有升學專家指出，自資大專的護理專業和市場數碼學科也受同學追捧。



今屆考日校學生人數創歷屆新低，其中一萬九千六百七十六人考獲大學基本收生要求「33222」，較去年減少約一千五百人，降至約一點五人爭一個八大資助學位，連帶考獲十八至二十分「邊緣」成績的考生競爭減少。



VTC社工高級文憑 九人爭一席



不少考生昨天到自資院校即場報名及面試。職業訓練局（VTC）副執行幹事梁任城表示，昨早接受開始報名，首一小時約有一萬五千人次到訪職業訓練局屬下機構十個招生點，較往年少一千至二千人。他指出，今年VTC旗下院校將提供一百四十項全日制學士學位、高級文憑及基礎課程文憑等課程，合共一萬七千個學額。



梁任城指，局方的自資學士學位課程以中藥藥劑學、飛機工程學士學位課程最受歡迎；而高級文憑課程則以社會工作、IVE體適能及運動營養學高級文憑等最受歡迎。當中，社會工作、插畫設計、體適能及運動營養學、機場營運管理高級文憑課程的競爭較激烈，大約九人爭一個學位。



「升學專家」章文彬預計，今年考獲十九分的考生，有九成機會入讀八間資助大學學位。至於分數處於「邊緣」的考生，不少人想選讀東華學院的護理學高級文憑，該校收生要求達十八到十九分，要求較往年高。他亦指出，因應未來商業發展趨勢，亦有不少考生報讀樹仁大學的數碼市場學。他指近十幾年間香港工程人才青黃不接，對數學或物理感興趣的考生可報讀工科，例如中文大學或科技大學的工程學課程，既可取得工程專業資格，工作前景亦有保證。



報讀恒大增35%



另外，香港恒生大學今年的總報名人數較上年增加百分之三十五，該大學署理常務副校長許溢宏認為，報名人數增加受大學正名及課程加入新科技元素影響，「大學上年收生平均十七分，但今年『3322』學生較少，預計今年在十六分左右。」